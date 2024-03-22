«Евросоюз призывает к немедленной гуманитарной паузе, которая ведет к продолжительному перемирию, освобождению всех заложников и предоставлению гуманитарного доступа», — отмечается в заявлении саммита ЕС по вопросам Ближнего Востока.

Кроме того, ЕС призвал Израиль не проводить операцию в Рафахе, где находится более миллиона палестинцев, ищущих убежища от войны.

ЕС также требует соблюдения Израилем решения Международного суда, обязывающего израильское правительство предпринять шаги для предотвращения геноцида в Газе.

«Полный и безопасный гуманитарный доступ в Газу необходим для предоставления гражданскому населению жизненно важной помощи в катастрофической ситуации в секторе Газа», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в Х по итогам саммита.

Бельгия, Ирландия и Испания выступили за прекращение огня еще в октябре, однако Чехия и Венгрия заблокировали это предложение.

В феврале все министры иностранных дел Евросоюза поддержали призыв к полному прекращению боевых действий в Газе. Но Будапешт вновь использовал свое право вето.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержит «немедленное прекращение огня, связанное с освобождением заложников» в предложении резолюции, которая будет представлена в Совете Безопасности ООН.

Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации предупреждают, что в ближайшее время жители Газы могут столкнуться с серьезным голодом. В северных частях Газы голод может наступить уже к маю. К июлю, в случае продолжения войны, 92% жителей анклава испытают критическую нехватку продовольствия.