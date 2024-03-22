Илон Маск заявил, что его новая технология Neuralink сможет вылечить слепоту даже у тех, кто не мог видеть всю свою жизнь. Вживляемый в мозг нейрочип уже позволил вернуть зрение слепым обезьянам, утверждает предприниматель.

Продукт Blindsight позволит восстанавливать зрение незрячим людям благодаря воздействию электроимпульсов на определенные участки мозга. Революционная технология предполагает имплантацию 64 крошечных проводов тоньше волоса с помощью хирургического робота Neuralink в зрительную кору головного мозга, которая отвечает за зрение.

По сути чип позволит обходиться без глазных нервов и создать визуальное изображение в мозге за счет камер, сигнал с которых напрямую идет в мозг. Пользователю нужно будет носить цифровую камеру, которая будет передавать видеопоток в реальном времени по Bluetooth на телефон. Устройство преобразует эти изображения в нейронный сигнал, который будет передан в чип Neuralink.

«Разрешение сначала будет низким, как в ранних играх Nintendo, но в конечном итоге может превысить обычное человеческое зрение», — отметил Маск. Он также подчеркнул, что «ни одна обезьяна не умерла и не получила серьезных травм из-за нейрочипа».

Neuralink столкнулась с критикой со стороны регуляторов здравоохранения США и групп по защите прав животных из-за якобы негуманного обращения с обезьянами, которые играют ключевую роль в ее экспериментах.

Однако Илон Маск подчеркивает, что обезьяны не пострадали в ходе экспериментов. Новость о Blindsight появилась после того, как Neuralink в прямом эфире показала первого пользователя нейрочипа, который ранее был парализован из-за травмы позвоночника.

Пациент продемонстрировал, что чип позволил ему использовать мозг, чтобы играть в шахматы онлайн, контролируя, куда именно может указывать курсор на ноутбуке. Это предваряет следующий проект Илона Маска — Telepathy, который позволит людям управлять компьютером только силой мысли.