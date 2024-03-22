ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция гордится достижениями в ВПК
Президент Эрдоган рассказал о значительных достижениях Турции в оборонной промышленности, особо отметив первый успешный полет национального истребителя KAAN
Турция гордится достижениями в ВПК
Президент Эрдоган на митинге в Чанкыры / Others
22 марта 2024 г.

На митинге в Чанкыры президент Турции и лидер Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган выделил значительный прогресс страны развитии в оборонной промышленности.

«Мы каждый день добиваемся новых успехов в области оборонной промышленности», — заявил он, подчеркнув, что страна прошла путь от неспособности производить даже самые простые предметы до разработки собственных кораблей, танков, ракет и боевых самолетов.

Особое внимание глава государства уделил истребителю пятого поколения KAAN, который, несмотря на всевозможные ограничения, успешно совершил свой первый полет. «Говорили, что мы не сможем, но мы сделали; говорили, что не полетит, но мы заставили его летать», — отметил президент, выражая гордость за достижения Турции в оборонной сфере.

Турецкий лидер также объявил о начале строительства нового, более крупного авианосца после флагмана турецкого флота ANADOLU и подчеркнул важность беспилотников в борьбе с терроризмом, отметив их использование в почти 50 странах мира.

«Для террористов теперь нет безопасных мест. Мы определяем террористов на расстоянии 300-350 километров от наших границ и нейтрализуем их, когда они меньше всего этого ожидают», — рассказал глава государства.

Президент пообещал не отступать от пути достижения полной независимости в оборонной промышленности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us