В пятницу Россия впервые признала, что находится «в состоянии войны» — спустя два года после вторжения в Украину. С этим заявлением совпала массированная волна ракетных ударов и атак беспилотников по территории соседней страны.

«Мы находимся в состоянии войны», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в пятницу.

«Да, это началось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта кучка, когда коллективный Запад стал участником на стороне Украины, для нас это уже стало войной», - сказал Песков.

Это признание знаменует сдвиг в официальных формулировках, используемых для описания конфликта, который Кремль до сих пор называл только «специальной военной операцией».

Позже в пятницу Песков подробнее остановился на своих высказываниях.

«Это специальная военная операция, ничего не изменилось. Я говорю о том, что по сути после того, как коллективный Запад вошел, это превратилось в войну для нас», — сообщил спикер Кремля.

«Это не связано ни с какими правовыми изменениями. Де-юре это специальная военная операция. Но де-факто, по сути, для нас она превратилась в войну после того, как коллективный Запад все более и более прямо увеличивал степень своего участия в конфликте», - пояснил он журналистам.

Отвечая на вопрос о людях в России, которые были привлечены к уголовной ответственности за использование слова «война» для описания конфликта, Песков назвал это сравнение «неуместным».

«Контекст разный. Слово «война» используется в разных контекстах. Просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите», - сообщил Песков.