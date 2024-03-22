Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил соболезнования в связи с терактом в Москве.

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, министр Фидан в ходе телефонного разговора осудил теракт в Москве и передал соболезнования президента Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого народа российскому народу и правительству. Вечером 22 марта в московском «Крокус Сити Холле» произошел теракт.

Группа из 5 человек в камуфляже, вооруженных автоматами, сначала открыла стрельбу по людям на входе в концертный зал, после чего стала стрелять по зрителям в фойе. Теракт произошел перед началом концерта группы «Пикник».

ФСБ России официально сообщила о 40 погибших и более 100 пострадавших.