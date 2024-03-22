По данным Красного Креста, уже более 7000 семей сталкиваются с дефицитом продовольствия. Ожидается, что ситуация будет ухудшаться.

С ноября Монголию охватили морозы в 30–40 градусов по Цельсию, сопровождающиеся сильными снегопадами, которые покрыли пастбища снегом и льдом. Это привело к гибели огромного количества коз, овец и лошадей из-за недостатка пищи и воды.

По оценкам Красного Креста, за зимний период погибло примерно 4,7 млн голов скота. Свыше 2250 семей скотоводов потеряли более 70% своего стада.

Данное природное явление, известное в Монголии как «дзуд» (бескормица), происходит из-за резких колебаний температуры, превращая степи в непроходимые преграды из снега и льда, что делает недоступным для животных корм и воду.

Это стало катастрофой для более 300 тыс. монгольских скотоводов, для которых животноводство является не только источником пищи, но и основным средством к существованию.

Как отметил директор Красного Креста по Азиатско-Тихоокеанскому региону Александр Матью в интервью CNN, частота «дзудов» в Монголии значительно увеличилась в последние десятилетия, что коррелирует с глобальными климатическими изменениями.

ООН фиксирует, что за последние 80 лет средняя температура в Монголии поднялась на 2,46 градуса по Цельсию, приводя к более теплым и засушливым летам и еще более холодным зимам. Это серьезно усугубляет условия жизни как для людей, так и для животных.