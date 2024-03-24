На фоне ракетного обстрела Украины в ночь на 24 марта российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши. Инцидент зафиксирован в районе села Осердув в Люблинском воеводстве и продолжался 39 секунд. Соответствующая информация следует из коммюнике Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

«В 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных сегодня ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации. Целями ударов были города Западной Украины», – говорится в заявлении Оперативного командования.

Польские военные заявили о полном контроле над ситуацией благодаря радиолокационным системам, которые отслеживали ракету на протяжении всего ее полета через польское воздушное пространство.

«Наши системы радиолокации наблюдали за объектом все время, пока он находился в нашем воздушном пространстве. Мы знали траекторию полета, было понятно, что этот объект не направится вглубь нашей страны», – подтвердил подполковник Яцек Горышевский из Оперативного командования.

Для обеспечения безопасности были задействованы все необходимые процедуры, в том числе была поднята в воздух польская и союзная авиация. Согласно коммюнике, польская армия поддерживает постоянную боевую готовность, и продолжает внимательно следить за развитием ситуации на украинской территории.

Этот инцидент стал вторым за последние месяцы случаем нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами, запущенными в сторону Украины. Предыдущее происшествие было зарегистрировано 29 декабря 2023 года.

Тем временем украинские силы ПВО успешно отразили ночную атаку, сбив 18 ракет и 25 беспилотников типа «Шахед», запущенных российскими войсками. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.