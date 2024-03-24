Во время ужина-ифтара в конгресс-центре Халич в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою позицию относительно ситуации в Газе и поддержки палестинцев.

Он раскритиковал Израиль за «бесчеловечное убийство братьев в Газе, в том числе детей, женщин и стариков, и осуществление геноцида, который по своей жестокости превосходит даже события Второй мировой войны». Глава государства подчеркнул, что международные организации, в том числе ООН, лишь пассивно наблюдают за происходящим, не предпринимая активных действий.

«Мы выступаем против угнетения, следуя хадису пророка деяниями, словами и сердцем, и поддерживаем наших братьев в Газе», — подчеркнул Эрдоган, выражая твердую волю Турции и впредь оказывать помощь палестинцам.

Критикуя тех, кто использует трагедию в Газе в качестве инструмента политической борьбы против Турции, Эрдоган заявил: «Мы оставляем на рассмотрение Всевышнего тех, кто предъявляет необоснованные обвинения для критики. <...> Даже если они этого не знают, Господь осведомлен о наших усилиях и помощи».

Вспоминая свою поездку в США, состоявшуюся до его назначения премьер-министром, президент Эрдоган рассказал об эпизоде, когда американцы стали расспрашивать его о взглядах на Палестину и палестинцев. «Я мусульманин, как и они. Поэтому мы готовы оказывать всю возможную поддержку до самого конца», — ответил в США турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что Турция не поддается на давление лобби и продолжит отстаивать свою решительную позицию в отношении Израиля.

«Тот факт, что Турция, не искавшая прощения у Израиля, но заставившая Израиль извиняться благодаря своей решительной и смелой позиции, уже давно вызывает беспокойство у определенных кругов в нашей стране. Мы вполне осознаем, какие лоббистские группы стоят за этим. До сих пор мы не поддавались давлению этих лобби и не намерены поддаваться в будущем. Мы будем и далее решительно выступать против жестокости, которую Израиль проявляет в отношении палестинцев в Газе», — подчеркнул президент.