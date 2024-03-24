Во время теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске 15-летний школьник Ислам Х. спас жизни более сотни людей. Работая в гардеробе на концерте группы «Пикник», Ислам оказался рядом с местом нападения.

«Ровно в 23:00 раздались выстрелы. Я сразу же побежал выводить людей. Мы знаем, где расположены «черные» выходы. Я понимал, что если уйду, то погибнут сотни. Вывел, кого смог, и ушел домой. Героем себя не считаю», — поделился мыслями Ислам с «Комсомольской правдой».

Героический поступок мальчика вызвал гордость и слезы у его родителей, а также получил широкое признание и восхищение в обществе. Руководитель службы информационной политики Администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков подчеркнул значимость действий Ислама, опубликовав видео разговора с мальчиком и отметив, что все гордятся его героизмом.

Семья Ислама, пережившая страх и облегчение после событий того вечера, поделилась своими чувствами. «Когда увидела сына после события, заплакала, так как сильно испугалась за него. Обняла его, поблагодарила Бога, что сын остался жив», — рассказала мать Ислама, Айпери.