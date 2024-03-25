«Он [Джонсон] обязался поставить его на голосование после Пасхи, и мы работаем над этим законопроектом», – сказал конгрессмен-республиканец и глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол в эфире телеканала CBS.

Учитывая, что в этом году Пасха в США приходится на 31 марта и Палата представителей уходит на двухнедельные каникулы, голосование ожидается не раньше 9 апреля.

Майкл Маккол уточнил, что Джонсон пообещал вынести на голосование проект закона, подготовленный республиканцами Палаты представителей, а не тот, который предлагает Сенат.

Проект Сената активно поддерживает администрация президента и сторонники Украины в обеих партиях Конгресса.

Когда Макколу задали вопрос будет ли голосование 9 апреля сразу после возвращения конгрессменов из отпуска, он отметил что хотел бы, чтобы решение о финансировании было принято как можно быстрее.

«Я думаю, что ситуация в Украине ужасная. Если мы проиграем в Украине, как в Афганистане, а затем проиграем Путину, чтобы он захватил Украину, Молдову и Грузию, а также бросим наших союзников, как мы это сделали в Афганистане – это сделает США слабее или сильнее? Я думаю, что слабее», – сказал Маккол.

На вопрос о задержке с одобрением финансовой помощи Украине, Маккол отметил, что Джонсон находится в «непростой ситуации».

«Он все понимает. Я считаю, что он настроен решительно, потому что понимает важность национальной безопасности и осознает, насколько это важно», – сказал Маккол.

Ранее Джонсон представил концепцию, согласно которой военная поддержка Украины от США должна осуществляться не как безвозмездная помощь, а через кредиты или систему ленд-лиза. Спикер утверждает, что это позволит исключить использование средств американских налогоплательщиков для финансирования Киева.

Кроме того, спикер высказал предложение о возможности финансирования украинской поддержки за счет замороженных российских активов.

Сенат уже утвердил чрезвычайный финансовый пакет на общую сумму 95 млрд долларов в феврале, который включает 60 млрд долларов для Украины, а также средства для поддержки Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь для палестинцев в Газе.

Однако Джонсон заблокировал его рассмотрение, настаивая на том, чтобы демократы в первую очередь поддержали предложения по ужесточению иммиграционной политики США.