Госсекретарь по обороне Великобритании Грант Шаппс заявил, что Россия вынуждена держать свой Черноморский флот в портах из-за постоянных украинских атак. Так политик прокомментировал последние удары Украины по двум российским десантным кораблям — «Ямал» и «Азов» — в оккупированном Россией Крыму.

23 марта поздно вечером появились сообщения о том, что украинские крылатые ракеты попали в главный центр связи Черноморского флота РФ в Севастополе. Шаппс заявил, что «незаконная оккупация» Украины «дорого обходится Черноморскому флоту России, который сейчас фактически не действует».

«Россия бороздила Черное море с 1783 года, но теперь вынуждена держать свой флот в порту. И даже там корабли [президента РФ Владимира] Путина тонут!» — написал Шаппс в ответ на заявление украинских сил обороны об успешном ударе по российским десантным кораблям.

20 марта британская военная разведка сообщила, что Россия предпринимает усилия по расширению маскировки военных кораблей, чтобы уменьшить большие потери, понесенные ее Черноморским флотом и Воздушно-космическими силами за последние два года.

Власти Севастополя сообщили, что в результате атаки погиб один человек. Морской и наземный транспорт в городе были «частично повреждены». В других частях Крыма украинские силы также атаковали объекты на западе и в центре полуострова, в том числе в Гвардейском, которое находится к северу от административного центра Крыма — Симферополя.

Военные аналитики предположили, что там была атакована нефтебаза. Украина добилась устойчивых успехов на море, атакуя Черноморский флот России ракетными ударами и беспилотниками. Более 20 российских военных кораблей сейчас выведены из строя или уничтожены, что составляет треть всего флота.

Хотя у Украины практически нет собственного военно-морского флота, дроны и морские ракеты дали ей преимущество на большей части Черного моря. В октябре прошлого года спутниковые снимки показали, что Россия после серии украинских атак переместила некоторые свои военные корабли из Севастополя. Тогда же появились сообщения, что РФ строит военную базу для своего флота в самопровозглашенной Абхазии, которая по международному праву считается территорией Грузии.