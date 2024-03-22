ТУРЦИЯ
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«Ночь Палестины» в TRT
«Рано или поздно Израиль придет к осознанию, что его существование не может поддерживаться за счет пролития крови невинных детей», заявил генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи.
«Ночь Палестины» в TRT
Генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи / Others
22 марта 2024 г.

Турецкая радиотелевизионная корпорация (TRT) организовала мероприятие «Ночь Палестины в Рамадан» в своем кампусе Улус в Стамбуле, чтобы выразить поддержку палестинскому народу.

Генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи в своем выступлении заявил: «Рано или поздно Израиль придет к осознанию, что его существование не может поддерживаться за счет пролития крови невинных детей».

Он также подчеркнул солидарность с палестинцами, страдающими от израильской агрессии, и осудил западные СМИ за предвзятость в освещении конфликта.

«Несмотря на искаженные изображения западных СМИ, мы остаемся непоколебимыми в раскрытии полной правды. Попытки Израиля скрыть свои действия не могут скрыть зверств, разворачивающихся перед миром. Геноцид, который они пытаются скрыть, является очевидным», — добавил Собаджи, подчеркивая важность истинной свободы слова и моральных ценностей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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