Турецкая радиотелевизионная корпорация (TRT) организовала мероприятие «Ночь Палестины в Рамадан» в своем кампусе Улус в Стамбуле, чтобы выразить поддержку палестинскому народу.

Генеральный директор TRT Мехмет Захид Собаджи в своем выступлении заявил: «Рано или поздно Израиль придет к осознанию, что его существование не может поддерживаться за счет пролития крови невинных детей».

Он также подчеркнул солидарность с палестинцами, страдающими от израильской агрессии, и осудил западные СМИ за предвзятость в освещении конфликта.

«Несмотря на искаженные изображения западных СМИ, мы остаемся непоколебимыми в раскрытии полной правды. Попытки Израиля скрыть свои действия не могут скрыть зверств, разворачивающихся перед миром. Геноцид, который они пытаются скрыть, является очевидным», — добавил Собаджи, подчеркивая важность истинной свободы слова и моральных ценностей.