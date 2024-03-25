Судьба бывшего президента США Дональда Трампа и его состояния подвисла в воздухе из-за дела о банкротстве. Политик должен выплатить штраф в размере $354 млн плюс проценты в размере $100 млн. Общая сумма составляет $454 млн.

Суд в Нью-Йорке постановил, что Трамп, его дети и компания Trump Organization лгали о своем состоянии и активах в течение многих лет, чтобы обмануть банки и страховые компании. Он лгал, чтобы получить кредиты и заключать сделки на более выгодных для себя условиях.

Трамп отрицает обвинения в попытке кого-либо обмануть. Политику дали 30-дневный срок для выплаты штрафа, который истекает 25 марта. 22 марта Трамп заявил, что на самом деле у него есть почти $500 млн наличными. Однако он отказался использовать их для выплаты штрафа в размере $454 млн. А предпочел потратить их на свою президентскую кампанию и заявил, что продолжит оспаривать решение нью-йоркского суда и готов идти вплоть до Верховного суда.

Если Трамп не захочет или не сможет выплатить штраф по текущему решению суда, штат может конфисковать часть его активов. Помимо таких активов, как здания и дома, у Трампа могут изъять его автомобили, вертолеты и самолеты. Однако основное внимание может быть уделено его банковским счетам. По мнению экспертов, счета более ликвидны и их легче изъять.

Из документов адвоката экс-президента следует, что Трамп использовал все активы, которыми он владел, чтобы получить другие кредиты. Прежде чем войти в мир политики, Трамп построил свой публичный имидж как успешный застройщик и бизнесмен в Нью-Йорке. Несмотря на то что состояние Трампа оценивается в $2,6 млрд, его адвокат заявил, что в настоящее время невозможно получить такую крупную облигацию.

Юридическая команда Трампа пытается получить апелляцию в суде штата. Обычно облигации гарантируются страховыми компаниями или специальными облигационными компаниями. Однако юридическая команда Трампа заявила, что после обращения почти в 30 таких компаний ни одна из них не захотела взять на себя ответственность за активы недвижимости Трампа в качестве залога.