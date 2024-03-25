ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Разведка Украины: флот РФ потерял корабль
Главное управление разведки Украины сообщает о критическом повреждении российского десантного корабля «Ямал» в результате атаки в Севастополе 23 марта
Разведка Украины: флот РФ потерял корабль
БДК «Ямал» / Фото: Минобороны РФ / Others
25 марта 2024 г.

23 марта в аннексированном РФ Севастополе был нанесен удар по большому десантному кораблю России «Ямал», в результате которого судно получило критические повреждения. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

«23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму состоялось успешное огневое поражение объектов Черноморского флота <…> В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага «Ямал». По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК «Ямал» носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт», — говорится в сообщении разведки.

В разведке добавили, что в результате атаки россияне непрерывно откачивают воду из пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма и с 2017 по 2023 год находился на ремонте. Подробности о других потерях в результате ракетной атаки сил обороны Украины против военных объектов РФ не уточняются.

Поздно вечером 23 марта поступили сообщения о прилетах крылатых ракет в главный центр связи Черноморского флота России и поражении нескольких объектов инфраструктуры в аннексированном Севастополе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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