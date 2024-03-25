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ДАЕШ планировала теракты во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что террористическая группировка ДАЕШ, взявшая на себя ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл», в последнее время пыталась совершить несколько терактов на территории Франции
ДАЕШ планировала теракты во Франции
ДАЕШ пыталась совершить несколько терактов на территории Франции / Photo: Reuters
25 марта 2024 г.

Макрон не стал углубляться в детали, и официальных объявлений о предотвращении каких-либо террористических актов на французской территории не поступало. Тем не менее после атаки в «Крокус Сити Холле» в субботу было объявлено о повышении уровня террористической угрозы во Франции до высшего. Это решение принял Совет национальной обороны и безопасности.

Находясь в поездке во Французской Гвиане, Макрон подчеркнул свое убеждение в том, что за нападением в России стоит ДАЕШ. Он предостерег Россию от необоснованных обвинений в адрес Украины по этому вопросу и отметил, что Франция предложила России усиленное партнерство в борьбе с терроризмом.

Связи между Францией и Россией остаются напряженными на фоне войны в Украине. Не так давно Макрон заявил о возможности отправки военных сил Запада в Украину, что вызвало острую реакцию со стороны Москвы.

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на данные источников в понедельник, основываясь на данных источников, афганское подразделение ДАЕШ «Вилаят Хорасан», вдохновленное количеством жертв российского теракта, может готовить новые атаки в Европе, включая Францию, где ДАЕШ уже осуществляло крупномасштабные нападения.

Ряд экспертов в области безопасности выделяют Олимпийские игры в Париже, запланированные с 26 июля по 11 августа, как потенциальную цель для террористических атак.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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