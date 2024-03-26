Об этом заявил заместитель министра энергетики Кыргызстана Таалайбек Байгазиев в ходе XIII Международного форума «АТОМЭКСПО-2024».

На первоначальном этапе планируется ввести в эксплуатацию мГЭС на реке Чандалаш с мощностью 24 МВт.

Байгазиев отметил, что благодаря географическим условиям Кыргызстана существует возможность построить значительное количество малых ГЭС, и процесс строительства занимает относительно небольшое время — примерно 1,5-2 года.

Первую малую ГЭС мощностью 24 МВт на реке Чандалаш планируется запустить уже в 2025 году. Проект реализуется по модели, при которой Росатом обеспечивает финансирование (примерно $1 тыс. за киловатт установленной мощности), а затем операции по эксплуатации объекта позволят возвратить вложенные средства через тарифы на электроэнергию.

В Кыргызстане наблюдается постоянный рост потребления электроэнергии. Ежегодно страна производит около 14 млрд киловатт-часов электроэнергии, тогда как потребление достигает 17 млрд киловатт-часов.

Для компенсации недостатка в энергоснабжении Кыргызстан в течение последних двух лет импортировал 3 млрд киловатт-часов электроэнергии от своих соседей — Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. В этом году также был осуществлен импорт свыше 870 млн киловатт-часов из России. Импорт электроэнергии из Узбекистана и Казахстана частично происходит через схемы взаимного обмена энергоресурсами.

В последние годы Кыргызстан уделяет особое внимание строительству малых гидроэлектростанций, солнечных и ветряных электростанций с целью увеличения энергетической мощности страны.

По официальным данным, Кыргызстан имеет потенциал для строительства 88 малых ГЭС. В 2023 году сообщалось о строительстве ГЭС общей мощностью 137,5 МВт. Китайским компаниям предложено построить каскады гидроэлектростанций на реках Нарын, Кокомерен и Сары-Джаз, а также солнечные электростанции на Иссык-Куле. Всемирный банк также планирует предоставить кредит в 500 млн долларов на строительство Камбаратинской ГЭС-1.