Об этом сообщил руководитель областной администрации Одессы Олег Кипер. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

В тот же день Одесса трижды объявляла воздушную тревогу, а вечером сигнал о тревоге прозвучал по всей Украине.

Утром Киев также подвергся обстрелу. Однако украинским Воздушным силам удалось сбить две ракеты из запущенных. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о десяти раненых и разрушении здания Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна.

В Белгородской области России ночью также произошел обстрел, в ходе которого, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, были повреждены 20 жилых домов. Два человека получили ранения.

В селе Головчино обстрелу подверглось здание пожарной части, где пострадали двое пожарных и местная жительница. Гладков уточнил, что, кроме пожарной части, были повреждены четыре частных дома, социальное учреждение, а также шесть автомобилей, один из которых полностью сгорел.

Гладков также отметил, что ночью власти приняли решение не включать сигналы тревоги, чтобы избежать паники. Он предложил обсудить с жителями необходимость оповещений в ночное время.

Жители Грайворонского района обратились с петицией к президенту РФ Владимиру Путину, где попросили «не бросать» их под обстрелами.

Ведущий федерального канала Владимир Соловьев в эфире своей программы назвал жалобы, поступающие от жителей Белгородской области, «мерзкой истерикой» и призвал их «заткнуться».