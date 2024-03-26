Об этом сообщает The Balochistan Post.

Армия освобождения Белуджистана (BLA), запрещенная в Пакистане организация, выступает против китайско-пакистанских инвестиций в Белуджистан, а также обвиняет Китай и Пакистан в эксплуатации ресурсов региона.

По информации издания, бойцы BLA вошли на территорию базы и обнаружили там китайские дроны. Данное нападение стало третьим за год и вторым за последнюю неделю, совершенным этой группировкой.

Ранее BLA атаковали город Мах, штаб-квартиру пакистанской военной разведки в Гвадаре.

Гвадарский порт, находящийся под управлением Китая, играет ключевую роль в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), включающего в себя многомиллиардные дорожные и энергетические проекты. Этот порт также является важным элементом китайского проекта «Один пояс, один путь».

Весь прошлый год отметился ростом террористической активности в Пакистане, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.

Обострение ситуации произошло после того, как движение «Техрик-и-Талибан», находящееся под запретом в стране, решило прекратить перемирие с пакистанским правительством в ноябре 2022 года, указывает индийский телеканал ANI.

Белуджистан — малонаселенная территория, расположенная на восточной части Иранского плоскогорья, разделенная между Ираном, Пакистаном и Афганистаном.

Большую часть населения региона составляют белуджи. Несмотря на богатство природным газом и разнообразными минеральными ресурсами, Белуджистан остается одним из наименее развитых и беднейших регионов.