25 марта глава МИД Чехии Ян Липавский и руководитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская открыли в Праге офис «Демократических сил Беларуси». Идею открыть представительство белорусской оппозиции Тихановская обсуждала еще во время визита в Прагу в мае 2022 года.

Липавский выразил надежду, что офис будет способствовать поддержке белорусских демократических движений, независимых СМИ и политических заключенных. Кроме того, министр отметил, что открывшийся офис должен стать связующим звеном между белорусским, чешским и европейским гражданским обществом.

На мероприятии Тихановская вручила Липавскому «Крест добрососедства» — это награда, выработанная белорусской оппозицией, она присуждается личностям, которые оказали значительную помощь белорусскому народу.

Политики также обсудили ситуацию в Беларуси и поддержку чешской стороной белорусской демократии, включая помощь политическим заключенным и их семьям.

Переговоры с Тихановской также провел президент Чехии Петр Павел. По заявлению канцелярии президента, они подробно обсудили ситуацию в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции. Председатель Сената Милош Выстрчил на встрече с представителями «Демократических сил Беларуси» заявил, что 100 лет назад, в 1923-м году, Прага уже была резиденцией правительства Беларуси в изгнании.

Тихановская совершает четырехдневный визит в Прагу. Она успела посетить конференцию белорусской диаспоры, а также открыла мемориальную доску на Староместской площади в память о белорусском печатнике XVI века Франциске Скорине, который также работал в Праге.

Светлана Тихановская стала лидером белорусской оппозиции после того, как ее супруга не допустили на президентские выборы в 2020 году, и она решила баллотироваться вместо него. После масштабных протестов Тихановская была вынуждена эмигрировать в Литву, откуда координирует работу оппозиции. Западные правительства с 2020 года отказываются признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и налаживают контакты с Тихановской и другими представителями белорусской оппозиции.