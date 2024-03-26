ФСБ заявила, что предотвратила взрыв в Самарской области. По данным спецслужбы, теракт планировал совершить гражданин РФ 1994 года рождения, которого ФСБ называет пособником разведывательно-диверсионной группы «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

Служба безопасности отметила, что задержанный действовал по указанию куратора. По версии ФСБ, террорист достал из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и планировал подорвать его в пункте приема гумпомощи одной из волонтерских организаций Самарской области.

Во время операции ФСБ по предотвращению теракта произошел самоподрыв изъятой взрычатки, в результате злоумышленник погиб. Сотрудники спецслужбы и гражданские жители не пострадали. Как утверждает ФСБ, с 2022 по 2024 годы сторонник РДК «‎публично дискредитировал‎» Вооруженные силы РФ. Под дискредитацией власти России понимают любую критику вооруженного вторжения российских военных в Украину, а также самого властного аппарата России, включая президента и министров.

По данным спецслужбы, в сентябре минувшего года фигуранта завербовали украинские спецслужбы для организации диверсий на территории РФ. В качестве доказательств причастности Украины и РДК служба безопасности представила телефон фигуранта, в котором была обнаружена переписка с куратором.

Кроме того, как отметили в ведомстве, во время обыска по адресу проживания фигуранта спецслужбы обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ и компоненты для их приготовления.