На сегодняшнем пленарном заседании Государственной думы России главной темой стало обсуждение вопроса о возвращении смертной казни.

Спикер палаты Вячеслав Володин выразил поддержку данной инициативе, несмотря на то, что предложенная им процедура противоречит действующему законодательству. Даже Павел Крашенинников, глава конституционного комитета, который ранее высказывался против возможности возвращения смертной казни, отметил, что «предложения будут рассмотрены».

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил выход из сложившейся ситуации через проведение общенационального референдума, возможно уже 8 сентября. В ответ на это Володин напомнил о решении Конституционного суда, которое отложило вопрос о смертной казни, подчеркнув, что «не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда».

Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР, выразил мнение о необходимости прервать мораторий на смертную казнь, установленный в 1996 году: «Сегодня не может быть для этих нелюдей, отморозков иной меры наказания, как смертная казнь».

Павел Крашенинников призвал к осмысленному решению вопроса, учитывая эмоциональную насыщенность обсуждения и существующие юридические ограничения, включая моратории Конституционного суда и президента, а также неденонсированный протокол.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждает вопрос о снятии моратория на смертную казнь.