Инициатива не смогла обеспечить поддержку, необходимую для большинства: требовалось согласие 15 из 27 государств-членов Евросоюза, население которых составляет 65% от общего числа жителей ЕС. В итоге законопроект получил поддержку от 19 стран на долю которых приходится 64,05% населения ЕС.

Представитель Ирландии Имон Райан выразил шок отказом от законопроекта, подчеркнув важность биоразнообразия и призвал к дипломатическим усилиям для его принятия в будущем.

Воздержались от голосования Бельгия и Австрия, а против высказались такие страны как Италия, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, а также Венгрия, которая изменила свою позицию. Представитель Венгрии Анико Райш заявила, что страна не может гарантировать поддержку законопроекта, учитывая значимость агросектора для Европы.

В начале года по всему Евросоюзу развернулись фермерские протесты с требованиями борьбы с несправедливой конкуренцией от стран вне ЕС.

Фермеры выразили недовольство по поводу того, что «зеленый курс» Евросоюза повышает стоимость их товаров по сравнению с продукцией из Украины и латиноамериканских стран, что приводит к сокращению их доходов.

Еврокомиссия сделала уступки аграриям, отложив план по уменьшению использования пестицидов. Национальные правительства также приняли меры поддержки фермеров, но это не остановило протесты.

Проект закона о восстановлении экосистем обязывает 27 государств-участников Евросоюза найти способы восстановления больших массивов поврежденных лесов, водно-болотных угодий, пастбищ и полей, а также рек, озер и океанов.

К 2030 году планировалось восстановить 20% территорий ЕС и существенно сократить использование пестицидов.