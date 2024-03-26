В ходе двухдневных слушаний представители защиты Джулиана Ассанжа заявили, что обвинения в его адрес имеют политическую подоплеку и что запрос США об экстрадиции является неправомерным.

Судебная коллегия постановила, что Ассанж получит возможность предъявить аргументы в поддержку этих утверждений на новом апелляционном слушании. Дальнейшее рассмотрение дела запланировано на 20 мая.

Если бы суд отказался от рассмотрения апелляции Ассанжа по ранее вынесенному вердикту об экстрадиции процедура передачи основателя WikiLeaks американским властям могла бы начаться немедленно.

В декабре 2021 года Высший суд Лондона одобрил апелляцию, поданную США, отменяя тем самым запрет на экстрадицию Ассанжа. В марте 2022 года Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию Ассанжа против этого решения, а в апреле Вестминстерский магистратский суд утвердил его экстрадицию в США.

В июне 2022 года, когда Прити Пател занимала должность министра внутренних дел Великобритании, она одобрила процедуру экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Впоследствии, основатель WikiLeaks обратился с новой апелляцией, оспаривая это решение властей Великобритании.

США стремятся экстрадировать 52-летнего Ассанжа для судебного преследования по обвинениям в краже и публикации секретной информации оборонного характера.

В апреле 2019 года министерство юстиции США обвинило его в сговоре с бывшим информатором WikiLeaks Челси Мэннинг для хакинга государственных компьютерных сетей и распространения конфиденциальных военных данных. Позднее к этим обвинениям добавились дополнительные 17 пунктов, связанные с нелегальным доступом и разглашением информации, касающейся национальной безопасности США.

В случае экстрадиции и осуждения в США Ассанжу может грозить до 175 лет заключения.