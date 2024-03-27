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ООН не может найти украинский след
В организации заявили, что не могут проверить версию ФСБ России о причастности Украины к теракту в Подмосковье
ООН не может найти украинский след
Reuters / Reuters
27 марта 2024 г.

У ООН нет достаточного количества данных на руках, чтобы проверить заявление российских спецслужб о том, что Киев помогал боевикам совершить теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

26 марта глава ФСБ Александр Бортников выступил с утверждением, что за терактом стоят радикальные исламисты, однако Служба безопасности Украины (СБУ), США и Великобритания также имеют отношение к теракту. «Мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так и естественно способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение», — заявил Бортников.

Кроме того, по словам главы ФСБ, террористы намеревались скрыться на территории Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин также заявил, что боевики после совершения теракта в Подмосковье двигались в сторону украинской границы, где для них якобы «было подготовлено окно для перехода». Преступников задержали в Брянской области.

Фархан Хак заявил, что ООН не может подтвердить версию российских властей. Украина отрицает причастность к теракту. Хак также напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш 22 марта решительно осудил нападение на «Крокус Сити Холл». Дипломат выразил соболезнования семьям погибших, народу и правительству России.

Заседание Совбеза ООН 25 марта началось с минуты молчания в память о погибших в Подмосковье. Теракт произошел вечером 22 марта, когда группа боевиков ворвалась в концертный зал и начала стрелять по зрителям, а позже устроила пожар. В результате теракта погибли свыше 140 человек, более 180 пострадали. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка «ДАЕШ-Хорасан», орудующая на территории Афганистана, Пакистана и стран Центральной Азии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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