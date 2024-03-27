В Ганновере после организованного марша в поддержку террористической организации PKK группа из 12 человек, являющихся сторонниками этой организации, совершила нападение на генеральное консульство Турции.

Нападавшие пытались разбить окна здания тяжелыми предметами. В результате атаки стекло основного входа консульства получило трещины, после чего нападавшие скрылись с места происшествия.

В связи с этим инцидентом турецкие дипломатические источники сообщили о проведении встречи с послом Германии в Анкаре.

Турецкие официальные лица обратились к немецким властям с требованием провести расследование и привлечь к ответственности лиц, причастных к попытке нападения на консульство.

Напомним, 24 марта сторонники PKK напали на турецких граждан в Бельгии. По информации внешнеполитического ведомства, никто не погиб, но некоторые турецкие граждане получили ранения.