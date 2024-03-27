«Решительно осуждаем террористические атаки, произошедшие в Пакистане в последнее время. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в сообщении указано, что Турция поддержит пакистанский народ в борьбе с терроризмом, а также продолжит оказывать поддержку братскому Пакистану в вопросе безопасности и стабильности.

26 марта террорист-смертник протаранил колонну китайских инженеров на автомобиле со взрывчаткой. Китайские специалисты в этот момент направлялись из Исламабада в свой лагерь в Дасу в провинции Хайбер-Пахтунхва. Пятеро китайцев и их пакистанский водитель погибли.

Нападение произошло спустя несколько часов после того, как пятеро вооруженных боевиков Армии освобождения Белуджистана (BLA) напали на пакистанскую военно-морскую авиабазу, убив одного солдата.

По данным СМИ, бойцы BLA обнаружили на территории базы китайские дроны. Данное нападение стало третьим за год и вторым за последнюю неделю, совершенным этой группировкой.

Пекин решительно осудил направленный против китайских граждан теракт в Пакистане, потребовав проведения тщательного расследования.

Весь прошлый год ознаменовался ростом террористической активности в Пакистане, особенно в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.