По данным мэра города Игоря Терехова, один человек погиб, не менее 16 пострадали. Кроме того, были повреждены жилые здания и школа.

По информации Сергея Болвинова, начальника Следственного управления полиции по Харьковской области, это первый случай использования авиабомб в городе с 2022 года. Речь идет о применении бомб УМПБ Д-30 СН на основе ФАБ-250.

Российские военные блогеры утверждают, что для удара по Харькову использовались управляемые авиабомбы (УАБ), отмечая, что такой случай наблюдается впервые за длительный период. Ранее аналогичное применение УАБ наблюдалось во время операций в Авдеевке.

Управляемые авиабомбы обладают аэродинамическими поверхностями и системами наведения, что повышает их точность попадания и делает их высокоточным оружием. Это достигается благодаря установке модуля управления и коррекции (УМПК), который добавляет бомбе крылья, улучшая дальность полета, в то время как GPS-навигация обеспечивает точное попадание.

Первое известное использование модифицированной ФАБ-500М-62 с дополнительными аэродинамическими элементами было зарегистрировано в марте 2023 года, когда российские силы применили ее в Донецке. По данным Defence Express, впоследствии такие бомбы начали применять не только на оккупированных территориях, но и вдоль линии фронта.

В 2024 году Россия анонсировала начало массового производства ФАБ-3000, планируя выпустить 600 единиц. На эти бомбы также планируют установить УМПК, что позволит значительно увеличить дальность полета и превратить их из обычных бомб свободного падения в огромные управляемые авиабомбы.