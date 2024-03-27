В Новом Орлеане суд отверг запрос Техаса о разрешении вступления в силу закона, касающегося арестов за незаконное пересечение границы, пока идет апелляционный процесс по блокировке этого закона.

Закон определяет нелегальный въезд в Техас из другой страны как государственное преступление, предоставляя местным судьям полномочия выдвигать приказы о депортации нарушителей из США, а также назначать тюремное заключение до 20 лет за неподчинение.

На прошлой неделе Верховный суд разрешил закону вступить в силу. Однако несколько часов спустя 5-й окружной суд восстановил февральский запрет, который блокировал его исполнение.

Организации по защите гражданских прав, которые борются против этого закона вместе с администрацией Байдена, одобрили последнее судебное решение, подчеркнув, что оно предотвращает нарушение прав мигрантов и потенциальное расовое профилирование со стороны техасских властей.

Дебаты вокруг закона Техаса являются частью широких юридических разногласий между техасскими республиканцами и федеральным правительством под руководством Байдена относительно того, как штат может управлять своими границами. Это включает в себя вопросы об установке ограждений из колючей проволоки и создании плавающего барьера длиной в 1000 футов (около 305 метров) на реке Рио-Гранде.

Между тем, законодатели в Айове 19 марта одобрили закон схожий с тем, что был предложен в Техасе. Теперь он ожидает подписи губернатора-республиканца.

Кроме того, ряд других штатов рассматривают возможность введения мер, позволяющих арестовывать лиц, подозреваемых в незаконном нахождении на территории США.