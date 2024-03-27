ПОЛИТИКА
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Осквернителя Корана депортируют из Швеции
Иракец Салван Момика, совершивший несколько поджогов Корана в Швеции, сообщил в среду местной газете Expressen, что он попросит убежища в соседней Норвегии после распоряжения властей Стокгольма о депортации
Осквернителя Корана депортируют из Швеции
Салван Момика / Photo: AP
27 марта 2024 г.

37-летний мужчина за последние несколько лет устроил несколько поджогов и осквернений священной книги ислама в Швеции.

По данным Expressen, провокационные действия Момики являются одной из причин, по которым вступление Швеции в НАТО было отложено на несколько месяцев по требованию Турции и завершилось лишь недавно в этом месяце.

В октябре миграционные власти Швеции отозвали вид на жительство Момики и заявили о намерении депортировать его в Ирак. Однако депортация была отложена, поскольку, по словам Момики, его жизнь может оказаться в опасности, если его вернут на родину. В итоге Швеция дала провокатору время, чтобы он сам покинул страну и больше не возвращался сюда.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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