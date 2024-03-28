Экс-президент США и вероятный кандидат в президенты на грядущих выборах от Республиканской партии в интервью консервативному израильскому новостному изданию, которое было опубликовано на этой неделе, призвал Израиль «закончить свою войну», смешав воинственную поддержку правительства Израиля с жестким предупреждением о том, что еврейское государство стремительно теряет международную поддержку, создавая «очень плохую картину для мира».

«Израилю нужно быть очень осторожным, потому что вы теряете большую часть мира, вы теряете большую поддержку. Вы должны закончить, вы должны довести работу до конца. И вы должны стремиться к миру, к нормальной жизни для Израиля и для всех остальных», — заявил экс-президент США.

Трамп обошелся без однозначного пояснения, имел ли он в виду необходимость пойти на перемирие, используя слова «закончить войну» и «довести работу до конца» или подразумевалась полная оккупация осажденного эксклава.

Дональд Трамп также раскритиковал Израиль, констатировав совершенную еврейским государством «большую ошибку». Ошибкой, по мнению Трампа, является не гуманитарная блокада осажденной Газы, не неизбирательная бомбардировка жилых кварталов, а публикация медиа-материалов, которые создают «очень плохую картину для мира»: «Я думаю, что Израиль совершил очень большую ошибку», — продолжил Трамп.

«Эти фотографии и снимки, я имею в виду видеозаписи, на которых бомбы сбрасываются на здания в Газе. Я [тогда] сказал: «О, это ужасный портрет. Это очень плохая картина для мира». Каждую ночь я наблюдал, как здания обрушиваются на людей. <...> Я думаю, Израиль хотел показать жесткость, но иногда вам не следует этого делать», — рассказал он.

Ранее, в середине марта, Дональд Трамп обвинил действующего президента страны Джо Байдена в том, что последний «бросил Израиль» под давлением пропалестинских протестующих, заявив, что «демократы очень плохи для Израиля».

Недавний опрос Pew Research Center показал, что 60% американцев в возрасте от 18 до 29 лет выражают благоприятное отношение к палестинцам, в то время как только 46% относятся благоприятно к израильской стороне конфликта.

Ранее ноябрьский опрос Gаllup показал, что больше всего израильскую агрессию в секторе Газа не поддерживают такие слои, как молодежь от 18 до 34 лет (67%), демократы (63%), женщины (52%), афроамериканцы, коренные американцы и другие расовые меньшинства (64%).