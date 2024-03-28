Действующий президент США Джо Байден одержал победу над своим оппонентом Дональдом Трампом в шести из семи ключевых штатов. Это самая сильная позиция кандидата от Демократической партии в ежемесячных опросах Bloomberg на данный момент.

Этот сдвиг произошел после пяти месяцев постоянного превосходства Трампа.

Особенно значительным бы перевес в Висконсине, где Байден опережает Трампа на один пункт после четырех пунктов отставания в феврале, и в Пенсильвании, где кандидаты сравнялись, после того как в феврале Трамп имел преимущество в шесть пунктов. Байден также сократил свое февральское отставание от соперника в Аризоне, Неваде и Северной Каролине.

Трамп по-прежнему лидирует в семи «колеблющихся» штатах, имея там 47% против 43% у Байдена.

Пока рано судить о том, является ли улучшение результатов единовременным рывком или началом более долгосрочных изменений в гонке. Байден продолжает отставать в четырех важнейших штатах. Однако считается, что ноябрьские победы на севере страны могут обеспечить ему второй срок.

В настоящее время Трамп испытывает нехватку денег на проведение предвыборной кампании и проводит меньше митингов и мероприятий, в то время как Байден активизировал свои усилия по переизбранию и продолжает турне по штатам.

Опрос также показал, что постепенно увеличилось число избирателей из «колеблющихся» штатов, которые считают, что экономика находится на правильном пути.