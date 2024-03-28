Польские граждане стали активно приобретать жилье в Испании — количество клиентов увеличилось за последнее время в три раза. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.

По словам Альфредо Искьердо, главы агентства недвижимости CasaViva, число клиентов из Польши увеличилось в три раза, причем одни потенциальные покупатели ищут дома в Испании из-за войны в Украине, а другие - из-за высоких цен на жилье в Варшаве.

Он отмечает, что клиенты делятся на три группы: состоятельные граждане, пенсионеры, вырастившие детей и накопившие деньги, и молодые люди, которые начали обращаться в агентство после войны в Украине. По его словам, последняя категория имеет самый скромный бюджет - до 150 тыс. евро.

Агент приводит в пример текущее предложение на испанском рынке недвижимости: цена квадратного метра составляет около 2,4 тыс. евро, в то время как квадратный метр в Варшаве — более чем в полтора раза дороже.

«Рост за последние два года очевиден, но в начале этого года он, вероятно, связан с новостями из Украины. Появляется все больше информации о том, что война может прийти и к нам. Половина наших клиентов в разговорах с нами признаются, что думают о двух вещах: как безопасно инвестировать и куда бежать в случае войны», - говорит Себастьян Павляк, представитель польского агентства недвижимости, продающего жилье в Испании.

С конца прошлого года страны НАТО готовятся к неизбежной войне с Россией. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Москва может напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

Сообщается, что европейские страны НАТО готовы потратить на оборону почти 500 млрд долларов. Однако Польша требует увеличить этот порог.