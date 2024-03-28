Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность России по поводу предстоящей встречи политиков Армении, ЕС и США, запланированной на 5 апреля.

В своем Telegram-канале Захарова отметила: в Вашингтоне, Брюсселе и Ереване делают вид, что не понимают причин беспокойства Москвы, вызванного встречей. При этом, по ее словам, США и Евросоюз открыто заявляют о том, что мероприятие направлено против России.

Дипломат заявила, что Армению «‎‎на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа». «‎Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чем речь, — большой вопрос»‎, — отметила Захарова.

По мнению представителя МИД РФ, подобные мероприятия вызывают беспокойство не только у Москвы, но и у большинства стран региона. Захарова утверждает, что встреча не имеет целью установить мир между Азербайджаном и Арменией, как заявляют организаторы мероприятия. По ее оценке, основная цель мероприятия — дальнейшее расширение западного присутствия на Южном Кавказе.

Такого рода встречи могут привести к созданию новых разделительных линий в регионе, подчеркнула Захарова. Кроме того, уточнила дипломат, Запад пытается склонить страны региона принять антироссийскую политику, тем самым разрушив их многовековые связи с Москвой. Западные страны нацелены на то, чтобы разрушить региональные механизмы безопасности и экономического сотрудничества, считает представитель МИД РФ.

Отношения Армении и России переживают непростые времена. В начале марта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван рассматривает возможность выйти из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), проросссийского военного блока. 26 марта Пашинян уточнил, что Ереван не участвует в мероприятиях ОДКБ.

Кроме того, Армения прекратила сотрудничество с российскими пограничниками и попросила их покинуть территорию аэропорта Звартноц. Также с 31 марта банки Армении прекратят сотрудничество с российской платежной системой «‎Мир»‎.