Израильские силы в секторе Газа расстреляли двух безоружных палестинцев, несмотря на то, что они вышли с поднятыми руками. Об этом сообщает канал «Аль-Джазира», получивший видеозапись инцидента.

Двое палестинцев были застрелены с близкого расстояния возле перекрестка Набулси к юго-западу от города Газа. Как уточняет канал, мужчины пытались вернуться в свои дома на севере. Один из них несколько раз размахивал предметом, похожим на кусок белой ткани, чтобы показать, что они не представляют угрозы. Однако это не остановило израильских солдат, расстрелявших палестинцев в упор. Затем израильская армия пригнала бульдозер, чтобы скрыть тела двух мужчин под грудой щебня и песка.

Профессор Ричард Фальк, бывший специальный докладчик ООН по вопросу о положении прав человека на палестинских территориях, заявил, что этот инцидент стал «ярким подтверждением продолжающихся зверств со стороны Израиля» в секторе Газа, которые «происходят ежедневно».

ХАМАС назвал убийство Израилем безоружных палестинцев «чудовищным преступлением». «Это еще одно свидетельство масштабов фашизма и преступности, которые определяют поведение сионистов в контексте жестокой войны на истребление против нашего народа в секторе Газа», — говорится в заявлении палестинского движения.

ХАМАС обратился к ООН и Международному уголовному суду с призывом «принять срочные меры, чтобы остановить систематическое убийство нашего народа» и привлечь к ответственности «военных преступников», виновных в преступлениях против «беззащитных гражданских лиц».

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), правозащитная организация, базирующаяся в США, призвал ООН провести расследование этого «чудовищного военного преступления».

Орган заявил, что Израиль, по-видимому, «убивает палестинцев по своей прихоти», а затем обращается с телами своих жертв «как с мусором». «Этот геноцид должен быть остановлен, его нельзя ни оправдать, ни поддерживать оружием и риторикой», — заявили в CAIR.