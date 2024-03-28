Специальный докладчик ООН по правам человека на оккупированном Западном берегу и в Газе Франческа Альбанезе заявила, что столкнулась с угрозами в свой адрес.

Эксперт 26 марта опубликовала доклад, где отметила: есть все основания полагать, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа во время военной кампании против ХАМАС.

Доклад под названием «Анатомия геноцида» был представлен Совету по правам человека ООН 26 марта. Израиль заявил, что «полностью отвергает» доклад. «Да, я получаю угрозы. Ничего такого, из-за чего мне потребовалось бы принимать дополнительные меры предосторожности. Давление? Да, но оно не меняет ни моей приверженности, ни результатов моей работы», — заявила Альбанезе после публикации доклада.

Франческа Альбанезе занимает эту должность с 2022 года. Она входит в состав коллегии независимых экспертов по правам человека, уполномоченных ООН сообщать о конкретных темах и кризисах. Мнения, выраженные специальными докладчиками, не отражают позиции всемирной организации в целом.

Альбанезе не уточнила характер угроз и не сказала, с чьей стороны они были. «Это было трудное время. На меня нападали с самого начала моего мандата», — подчеркнула эксперт. Израиль раскритиковал Альбанезе, говоря, что она «лишает легитимности само создание и существование Государства Израиль». Докладчик ООН отвергла это обвинение.

Один из ключевых выводов доклада — исполнительная и военная власть Израиля и солдаты намеренно «подорвали свои функции в попытке узаконить геноцидное насилие в отношении палестинского народа». «Единственный разумный вывод, который можно сделать из раскрытия этой политики, — это политика геноцидального насилия со стороны Израиля по отношению к палестинскому народу в секторе Газа», — подчеркнула эксперт.

Дипломатическая миссия Израиля в Женеве назвала использование слова «геноцид» «возмутительным» и заявила, что война ведется против ХАМАС, а не против палестинских гражданских лиц. Однако все больше свидетельств, в том числе от имени независимых наблюдателей и международных гуманитарных организаций, включая ООН и Всемирную организацию здравоохранения, показывают, что израильская армия целенаправленно уничтожает гражданское население Газы. В частности, с 8 октября Израиль ввел тотальную блокаду эксклава, запретив ввоз продуктов, медикаментов, топлива и воды.