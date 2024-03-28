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Нападение сторонников PKK в аэропорту Парижа
Сторонники PKK ранили трех работников аэропорта Шарль де Голль в Париже во время протеста против экстрадиции члена террористической организации в Турцию
Нападение сторонников PKK в аэропорту Парижа
Нападение сторонников PKK в аэропорту Парижа / Others
28 марта 2024 г.

Сторонники PKK ранили трех работников аэропорта Шарль де Голль в Париже во время протеста против экстрадиции члена террористической организации в Турцию

В среду в аэропорту Шарль де Голль в Париже произошел инцидент с участием около 20 сторонников PKK, выступавших против экстрадиции Фираза Коркмаза из Франции в Турцию. Группа напала на сопровождавших Коркмаза сотрудников Национального отдела по репатриации, что вызвало также панику среди гражданского персонала аэропорта.

Инцидент был немедленно взят под контроль французскими военными. В результате столкновений ранения получили три работника аэропорта. Несмотря на это, арестов произведено не было.

Фираз Коркмаз был успешно экстрадирован в Турцию, страну, которая на протяжении почти 40 лет ведет борьбу с террористической PKK, ответственной за смерть приблизительно 40 000 человек.

ИСТОЧНИК:AA
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