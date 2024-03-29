«Укрэнерго» отметило, что атаки были направлены на энергетическую инфраструктуру, в результате чего пострадали станции в центральной и западной частях страны, вызвав аварийные и почасовые отключения электричества в Днепропетровской и Харьковской областях.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко описал ситуацию как масштабную атаку, особенно затрагивающую Днепропетровскую, Полтавскую и Черкасскую области. Целью ударов были объекты генерации электроэнергии, отметил он.

Сергей Лысак, руководитель военной администрации Днепропетровской области, сообщил об атаке на объекты критической инфраструктуры в регионе. В результате инцидента в Каменском районе один мужчина получил тяжелые ранения.

В ответ на ночную активность российской авиации Вооруженные силы Польши подняли в небо свои и союзные истребители.

В ту же ночь Минобороны России заявило о перехвате 15 снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир» в небе над Белгородской областью, не сообщая о жертвах или пострадавших. Вследствие атаки произошло повреждение зданий и инфраструктуры: выбиты окна в десятках квартир, поврежден балкон в жилом доме, остекление в спортивном комплексе и школе, повреждены автомобили.

Посол США в Украине Бриджит Бринк выразила реакцию на ночную атаку со стороны России. Бринк подчеркнула критическую важность скорейшего предоставления Украине поддержки в свете массированных российских ударов.

«Всю ночь Россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины. Варварские усилия России для лишения электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей, продолжаются бесконтрольно. Наша помощь нужна сейчас», — подчеркнула посол.