ПОЛИТИКА
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В Армении запретили Соловьева
Армения запрещает программы Владимира Соловьева на фоне непростых отношений республики с Россией
В Армении запретили Соловьева
Никол Пашинян / Фото: Reuters / Others
29 марта 2024 г.

Армения заблокировала трансляцию на территории страны авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Как отмечает армянская сторона, передачи Соловьева были запрещены на основе «постоянных нарушений статей 5 и 6» межправительственного договора между Арменией и Российской Федерацией.

Согласно статьям 5 и 6 договора, стороны в эфире своих телеканалов и радиостанций не должны допускать вмешательства во внутриполитическую жизнь друг друга.

Отношения между Арменией и Россией переживают трудные времена. В начале марта премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о возможном выходе страны из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), так называемого «российского НАТО».

Позже, 26 марта, он уточнил, что Армения уже не участвует в мероприятиях ОДКБ. Помимо этого, Армения прекратила сотрудничество с российскими пограничниками и запросила их уход с территории аэропорта Звартноц, а также с 31 марта прекратит использование российской платежной системы «Мир».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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