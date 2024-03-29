Армения заблокировала трансляцию на территории страны авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Как отмечает армянская сторона, передачи Соловьева были запрещены на основе «постоянных нарушений статей 5 и 6» межправительственного договора между Арменией и Российской Федерацией.

Согласно статьям 5 и 6 договора, стороны в эфире своих телеканалов и радиостанций не должны допускать вмешательства во внутриполитическую жизнь друг друга.

Отношения между Арменией и Россией переживают трудные времена. В начале марта премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о возможном выходе страны из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), так называемого «российского НАТО».

Позже, 26 марта, он уточнил, что Армения уже не участвует в мероприятиях ОДКБ. Помимо этого, Армения прекратила сотрудничество с российскими пограничниками и запросила их уход с территории аэропорта Звартноц, а также с 31 марта прекратит использование российской платежной системы «Мир».