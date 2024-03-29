«В рамках ротационной модели противовоздушной обороны НАТО Нидерланды организуют в Литве учения, которые будут особенно важными для укрепления совместной противовоздушной обороны на восточном фланге Альянса», – говорится в сообщении.

Системы будут расположены в Литве в течение нескольких недель. Минобороны Литвы поблагодарило своих коллег из Нидерландов за это решение.

Данные маневры проходят на фоне усиления военной подготовки в регионе, включая недавние командно-штабные учения литовской армейской бригады «Железный волк» и тренировки служб чрезвычайных ситуаций, симулирующих реагирование на радиационную угрозу с беларуской атомной электростанции.

Ранее США выделили 228 млн долларов на безопасность стран Балтии. Треть этой суммы предназначена Литве.

«США являются стратегическим партнером Литвы и одним из главных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона. Американцы принимают крайне активное участие в реализации мер безопасности в странах Балтии, укрепляя безопасность и стабильность региона», — заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Министерство обороны подчеркивает, что поддержка Литвы со стороны международных партнеров сосредоточена на усилении ключевых аспектов оборонной способности литовской армии. К сферам укрепления относятся: противовоздушная оборона, наблюдение за морской средой, обеспечение боеприпасами и развитие региональной артиллерии дальнего действия.

В прошлом году США выделили Литве примерно 200 млн долларов через различные программы финансирования, включая поддержку в рамках Балтийской инициативы безопасности (BSI). Эти средства были направлены на укрепление оборонных возможностей Литвы и повышение безопасности в регионе.