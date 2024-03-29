Консервативное правительство Греции пережило голосование о доверии действиям кабмина.

Ранее четыре оппозиционные партии страны обвинили правительство в попытке скрыть истинные причины аварии поезда в Темпи 28 февраля 2023 года. В результате катастрофы погибли 57 человек, большинство из которых были студентами. Эта авария стала самой смертоносной в истории Греции.

Оппозиция предложила провести голосование после того, как в греческой газете To Vima появилась информация о том, что власти сделали фейковую аудиозапись, якобы сделанную через несколько часов после лобового столкновения двух поездов. Как пишет издание, запись была подделана, чтобы создать впечатление, будто авария произошла по вине человека, а не из-за устаревшей железнодорожной сети Греции.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис назвал эту статью «вводящей в заблуждение». Политик утверждает, что полные расшифровки с места аварии были «доступны судебным органам с самого начала» расследования.

Правительство Греции критикуют за то, что оно не отреагировало на призыв Европейского главного прокурора принять меры в отношении возможной уголовной ответственности двух бывших министров транспорта после железнодорожной катастрофы.

Согласно греческому законодательству, только парламент страны может расследовать обвинения в неправомерных действиях против бывших министров. В итоге правительство Мицотакиса пережило вотум недоверия с минимальным перевесом: 158 депутатов из 300 поддержали премьера и его кабинет.

Греческая общественность все еще хочет получить ответы о причинах железнодорожной катастрофы. Девять из десяти респондентов в опросе, проведенном Metron Analysis, заявили, что ни судебная, ни политическая власть не обеспечили справедливого расследования после трагедии.

Отдельный опрос, проведенный агентством Alco, показал, что 77% респондентов считают, что власти скрывают информацию. Голосование в парламенте наложилось на еще один политический кризис в Греции. 28 марта два главных помощника Мицотакиса — госминистр Ставрос Папаставру и заместитель министра при премьер-министре Яннис Братакос — подали в отставку после того, как якобы провели ночь в доме медиамагната и судовладельца Эвангелоса Маринакиса.