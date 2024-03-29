Посольство Казахстана в Киеве рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины.

«В связи с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти регионы», — говорится в заявлении.

Дипмиссия уточнила, что для выезда из Украины в Казахстан действуют два сухопутных маршрута — через Польшу или Молдову. Оттуда гражданам предлагается перемещаться регулярными авиарейсами. При этом посольство предупреждает: в случае выезда через Польшу казахстанцам потребуется шенгенская виза. Для транзитного въезда в Молдову виза не нужна. «В то же время посольство призывает всех граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно искать укрытие», — уточнили в дипмиссии Казахстана.

Власти республики призывают казахстанцев покинуть Украину еще с 2022 года, когда началась российско-украинская война. Дипмиссия подчеркивает, что готова оказать всю необходимую помощь согражданам, желающим покинуть страну. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое крупное наступление в ближайшие месяцы.

Президент РФ Владимир Путин в середине марта заявил, что Россия планирует создать в Харьковской области Украины «санитарную зону». По словам политика, эта зона якобы нужна для защиты Белгородской области от обстрелов. Заявление Путина появилось после участившихся обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащих с Украиной, а также попыток проникновения в РФ диверсантов «Российского добровольческого корпуса», воюющего на стороне Украины.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обезопасить приграничную территорию можно, создав «некий коридор, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости».