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США требуют расследования убийства палестинцев
Госдеп США призвал Израиль к расследованию и привлечению к ответственности участников инцидента с убийством двух палестинцев в секторе Газа
США требуют расследования убийства палестинцев
Фото: АА / Others
29 марта 2024 г.

Государственный департамент США выразил серьезную обеспокоенность в связи с недавним инцидентом в секторе Газа, где израильские военные убили двух палестинцев, после чего их тела были закопаны бульдозерами. Соответствующие кадры были опубликованы телеканалом «Аль-Джазира».

В письменном заявлении, данном в ответ на вопросы журналистов «Анадолу», представитель Госдепа заявил: «Ожидаем, что этот инцидент будет расследован должным образом и в случае необходимости виновные будут привлечены к ответственности». Отмечается, что американская сторона немедленно обратилась к Израилю с запросом предоставить информацию о произошедшем.

Представитель Госдепа подчеркнул: «Израиль обязан расследовать обоснованные утверждения о нарушениях законов ведения войны и при необходимости привлекать виновных к ответственности». Это заявление последовало после того, как видеозапись с убийством палестинцев вызвала международное возмущение и призывы к немедленному расследованию.

Эксперты и правозащитные организации назвали происшествие «военным преступлением» и призвали ООН к расследованию действий Израиля против палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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