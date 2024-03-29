Государственный департамент США выразил серьезную обеспокоенность в связи с недавним инцидентом в секторе Газа, где израильские военные убили двух палестинцев, после чего их тела были закопаны бульдозерами. Соответствующие кадры были опубликованы телеканалом «Аль-Джазира».

В письменном заявлении, данном в ответ на вопросы журналистов «Анадолу», представитель Госдепа заявил: «Ожидаем, что этот инцидент будет расследован должным образом и в случае необходимости виновные будут привлечены к ответственности». Отмечается, что американская сторона немедленно обратилась к Израилю с запросом предоставить информацию о произошедшем.

Представитель Госдепа подчеркнул: «Израиль обязан расследовать обоснованные утверждения о нарушениях законов ведения войны и при необходимости привлекать виновных к ответственности». Это заявление последовало после того, как видеозапись с убийством палестинцев вызвала международное возмущение и призывы к немедленному расследованию.

Эксперты и правозащитные организации назвали происшествие «военным преступлением» и призвали ООН к расследованию действий Израиля против палестинцев.