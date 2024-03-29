В пятницу, 24 марта, в одной из самых крупных атак с начала войны в Газе израильская авиация нанесла удар по северо-западу провинции Алеппо в Сирии, уничтожив склад с ракетами «Хезболлы», расположенный в районе международного аэропорта города.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в результате атаки погибли по меньшей мере 42 сирийских солдата и шесть боевиков «Хезболлы». Это самый высокий показатель жертв израильской атаки на Сирию за последние три года. Израильское правительство пока не дало официальных комментариев относительно произошедшего.

Министерство обороны Сирии сообщило, что в результате ночного удара «погибли и были ранены десятки гражданских и военных», и что атака совпала с нападением «террористических организаций» с применением дронов из Идлиба и западной части города Алеппо, целью которого была атака на гражданские районы Алеппо и его окрестностей.

Кроме того, в ливанском городе Тир на юге страны в результате удара израильского беспилотника был уничтожен автомобиль, в результате чего погиб как минимум один человек.

Напряженность между Израилем и Хезболлой на границе Израиля и Ливана усилилась с начала войны в Газе, что стало крупнейшей эскалацией с 2006 года. Последние события вновь усиливают опасения возникновения полномасштабного конфликта между «Хезболлой» и Израилем.