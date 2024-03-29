Перед началом мероприятия с участием трех президентов США — Билла Клинтона, Барака Обамы и действующего Джо Байдена сотни протестующих прошли мимо очереди сторонников Байдена призывая к прекращению огня в Газе и критикуя Байдена. Когда присутствующие покидали зал, протестующие, выстроившиеся на Шестой авеню, скандировали фразы «сторонник геноцида» и «прекратить огонь немедленно».

На состоявшемся в Нью-Йорке мероприятии по сбору средств для президентской кампании Байдена, собравшем более 25 млн долларов, выступавшие решительно отстаивали текущую позицию администрации в отношении кризиса в Газе.

Дискуссии, в ходе которых обсуждались сложные реалии президентства и разработки политики, выявили проблемы, связанные с необходимостью балансировать между поддержкой Израиля и отстаиванием потребностей палестинцев.

Внутри помещения, где выступали президенты протестующие неоднократно прерывали речь президентов, задавая им острые и неудобные вопросы о поддержке Израиля и отсутствии усилий по решению гуманитарных проблем Газы.

Байден регулярно собирает больше денег, чем Трамп. В феврале на кампанию Байдена было собрано более 53 млн долларов, а за сутки после его выступления в Конгрессе 7 марта - 10 млн долларов.

Трамп намерен собрать 33 млн долларов на мероприятии по сбору средств 6 апреля. Об этом сообщил Reuters источник, знакомый с планами экс-президента. В четверг советник кампании Трампа заявил, что его кандидату очень тяжело сравниться с Байденом в финансировании. Он обвинил в разрыве сторонников демократа из числа «миллиардеров», отметив, что за Трампа голосуют граждане более скромного достатка.