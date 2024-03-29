Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Нурлан Абдрахманов.

«В связи с событиями, возникшими в 2022 году, эти банки прекратили свою работу и практически ушли с рынка», — пояснил Абдрахманов.

Чиновник отметил, что уход российских банков спровоцировал усиление концентрации клиентов в местных банках, что не лучшим образом сказывается на конкуренции и ставках по кредитам. В качестве решения Абдрахманов видит привлечение крупных зарубежных банков.

Хотя в Казахстане уже действуют филиалы нескольких иностранных банков, их активность оценивается как недостаточная. Для стимулирования интереса иностранных финансовых организаций к развитию деятельности в регионе, АРРФР планирует внести изменения в законодательство, упрощающие процедуру входа на казахстанский рынок и смягчающие некоторые регуляторные требования.

Эти меры призваны усилить конкуренцию на финансовом рынке Казахстана и содействовать снижению кредитных ставок, в соответствии с заявлением президента страны Касым-Жомарта Токаева о необходимости активизации корпоративного кредитования.

Ведущие российские финансовые учреждения были вынуждены прекратить свою деятельность в Казахстане вследствие международных санкций, наложенных в ответ на нападение России на Украину.

Российские банки потеряли доступ к международной системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT, а также возможность проведения транзакций в основных мировых валютах – долларах и евро. Кроме того, Соединенные Штаты предупредили о риске вторичных санкций для тех, кто будет поддерживать деловые связи с этими финансовыми учреждениями.