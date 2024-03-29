На митинге правящей партии в Санджактепе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к народу, поздравив его с месяцем Рамадан.

Президент Эрдоган подчеркнул, что наступили дни, когда особенно важно заботиться о бедных и нуждающихся, особо указав на проблемы, с которыми сталкиваются люди в Палестине, Сирии и других регионах мира.

Особенно критически президент высказался о действиях Израиля в Газе, описав их как убийство «наших братьев». «В это особое время мы поднимаем наши руки к небесам за угнетенных в Газе и поддерживаем жителей Газы гуманитарной помощью», — сказал глава государства, упомянув отправку более 40 тыс. тонн помощи в осажденный эксклав.

Президент сообщил об «усилиях по увеличению давления на Израиль» и необходимости привлечения преступников к ответственности.

Турецкий лидер призвал не поддаваться на провокации и ложные утверждения, манипулирующие обеспокоенностью людей ситуацией в Газе, и подчеркнул непоколебимую позицию Турции в поддержке Палестины.

«Турция, вместе со всеми своими учреждениями, находится на стороне Палестины <...> Мы делаем все возможное и продолжим это делать», — заявил он, добавив, что усилия по доставке помощи ведутся в сотрудничестве с AFAD и Красным Полумесяцом.

«Мы не остановимся, пока палестинцы не обретут свободу, не вернутся на оккупированные территории и не создадут независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Так же, как Турция успешно справилась с вызовами в Сирии, Сомали и Карабахе, мы прилагаем усилия для решения ситуации в Газе. И в этом мы также добьемся успеха. Мы продолжим наш путь, пока палестинцы не достигнут своего независимого государства», — заявил глава государства, подчеркнув решимость Турции защищать палестинское дело.

Также турецкий лидер раскритиковал тех, кто называет палестинцев «террористами» и поддерживает Израиль.