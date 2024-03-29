Около 125 тыс. палестинских верующих совершили третью пятничную молитву в священный месяц Рамадан в мечети Аль-Акса в оккупированном Иерусалиме, несмотря на израильские ограничения.

Шейх Аззам аль-Хатиб, генеральный директор Департамента исламских пожертвований в Иерусалиме, сообщил агентству «Анадолу», что это число считается ниже обычного для этого времени Рамадана. В прошлом году в тот же день их число оценивалось примерно в 250 тыс. человек.

На въездах в город, в его окрестностях и переулках, а также у внешних ворот мечети Аль-Акса был размещен большой контингент израильской полиции.

Израильские власти разрешили въезд в оккупированный Восточный Иерусалим только мужчинам старше 55 лет и женщинам старше 50 лет при условии наличия разрешения на въезд.

Шейх Юсуф Абу Снейнех, проповедник мечети Аль-Акса, в своей пятничной проповеди осудил бездействие международного сообщества в отношении действий Израиля в Газе, где палестинцам грозит спустя почти полгода после начала разрушительной войны.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который в своем промежуточном решении в январе обязал Тель-Авив прекратить действия, приводящие к геноциду, и принять меры, гарантирующие предоставление гуманитарной помощи гражданскому населению Газы.

В своем постановлении, принятом в четверг, Международный суд ООН призвал Израиль «без промедления» принять меры для обеспечения «беспрепятственного предоставления» основных услуг и гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду, топливо и медикаменты.