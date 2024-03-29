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Италия перехватила РФ над Балтикой
Итальянские ВВС перехватили российские самолеты над Балтийским морем, сообщают источники в оборонном ведомстве
Италия перехватила РФ над Балтикой
Италия перехватила РФ над Балтикой / Photo: Reuters
29 марта 2024 г.

Итальянские ВВС заявили в пятницу, что перехватили неопознанные самолеты, пролетавшие над международными водами в Балтийском море.

Два источника агентства Reuters в оборонном ведомстве в Риме идентифицировали перехваченные самолеты как принадлежащие РФ.

Перехваты были осуществлены в четверг и пятницу утром итальянскими истребителями Eurofighter в рамках миссии альянса по охране воздушного пространства. Из командного центра НАТО в Удеме (Германия) поступила тревога о неопознанном самолете, подлетающем к международным водам. Об этом говорится в заявлении ВВС Италии.

Итальянские истребители базируются на базе Мальборк на севере Польши.

После завершения операции итальянские самолеты вернулись на базу, добавили в ВВС. Других подробностей инцидента не сообщалось.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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