Итальянские ВВС заявили в пятницу, что перехватили неопознанные самолеты, пролетавшие над международными водами в Балтийском море.

Два источника агентства Reuters в оборонном ведомстве в Риме идентифицировали перехваченные самолеты как принадлежащие РФ.

Перехваты были осуществлены в четверг и пятницу утром итальянскими истребителями Eurofighter в рамках миссии альянса по охране воздушного пространства. Из командного центра НАТО в Удеме (Германия) поступила тревога о неопознанном самолете, подлетающем к международным водам. Об этом говорится в заявлении ВВС Италии.

Итальянские истребители базируются на базе Мальборк на севере Польши.

После завершения операции итальянские самолеты вернулись на базу, добавили в ВВС. Других подробностей инцидента не сообщалось.