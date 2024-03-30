Президент Украины Владимир Зеленский высказал тревогу относительно обороны страны в условиях отсутствиях средств ПВО и артиллерии. Он подчеркнул, что прекращение поставок военной помощи, в частности обещанной США, может привести к необходимости ВСУ отступать «шаг за шагом» перед лицом превосходящей силы противника. Об этом президент Украины сообщил в интервью американской газете The Washington Post.

Зеленский уточнил, что без американской поддержки Украина останется без средств противовоздушной обороны, ракет Patriot, оборудования для радиоэлектронной борьбы и артиллерийских снарядов. «Это означает, что мы будем отступать, маленькими шагами <...> Мы пытаемся найти способ, чтобы избежать этого», — отметил он.

Украинский президент предупредил, что нехватка боеприпасов заставляет украинские вооруженные силы «обходиться меньшим». «Как? Конечно, отступать. Сокращать фронтовую линию. Если она прорвется, русские могут дойти до крупных городов», — рассказал он.

В то время как президент США Джо Байден неоднократно призывал к скорому одобрению пакета помощи Украине, вопрос остается заблокированным в Конгрессе из-за разногласий между демократами и республиканцами, что усиливает опасения Киева.

Зеленский также указал на последствия захвата Авдеевки российскими силами и малые изменения на фронтах последних месяцев. Он подчеркнул, что несмотря на использование отечественного вооружения и систем ПВО, этого «недостаточно» для полноценного сдерживания агрессии.

Президент Украины также признал, что реакция США на ряд атак, совершенных украинскими силами по российской территории «не была позитивной», но подчеркнул, что Киев использовал дроны собственного производства.

«Если у нас нет систем ПВО для защиты нашей энергетической системы и русские атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем ответить им?» — задался вопросом Зеленский, выразив готовность к ответным мерам в ответ на удары.

«Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. Когда Россия прекратит эти действия, мы тоже прекратим [удары]», — добавил Зеленский.

Напомним, в марте текущего года произошло значительное увеличение числа атак беспилотников на НПЗ в России. Одним из примеров стал пожар на Куйбышевском НПЗ в Самарской области 23 марта, вызванный атакой дронов, где загорелась колонна первичной переработки нефти. Через два дня была попытка удара по Новокуйбышевскому НПЗ в том же регионе.

Согласно информации Financial Times, Соединенные Штаты призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, предостерегая о риске роста цен на нефть в преддверии американских выборов и возможных ответных мерах со стороны Москвы.