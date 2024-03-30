31 марта в Турции пройдут муниципальные выборы. Все партии активно вели свои предвыборные кампании, и теперь предвыборная гонка приближается к завершению.

В Турции традиционно отмечается высокая активность избирателей на выборах, что свидетельствует об интересе народа к политическим процессам в стране. Высокая явка также подчеркивает стремление людей активно участвовать в строительстве будущего страны.

Несмотря на то что важнейшие выборы, то есть президентские и парламентские, состоялись в прошлом году, муниципальные выборы также вызывают значительный интерес у граждан и сопровождаются ажиотажем в турецком обществе.

В выборах будут участвовать кандидаты от 34 политических партий, а также независимые кандидаты. По всей стране будет установлено более 206 тыс. избирательных урн.

Согласно последним данным, численность населения Турции составляет 85 млн 372 тыс. человек. На этих выборах зарегистрировано 61 млн 441 тыс. 882 избирателя, из которых 1 млн 32 тыс. 610 молодых людей проголосуют впервые. Участие молодого поколения в политической жизни страны может иметь значительное влияние на результаты выборов.

Политические партии, включая правящую Партию справедливости и развития, а также оппозиционную Народно-республиканскую партию, направят на избирательные участки множество наблюдателей. Партии набрали тысячи волонтеров для выполнения этой роли. Кроме представителей партий и членов Высшей избирательной комиссии страны, неправительственные организации также направят своих добровольцев для наблюдения за процессом голосования. Более того, на избирательных участках будут присутствовать и наблюдатели от Совета Европы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Выборочный календарь подходит к концу:

· Сегодня в 18:00 закончится время для предвыборной агитации.

· Избирательные ограничения закончатся завтра в 23:59.

Высшая избирательная комиссия, учитывая погодные условия и время заката, перенесла начало голосования на час раньше в 32 восточных провинциях.

· В этих провинциях голосование начнется в 7:00 и завершится в 16:00.

· В остальных местах голосование будет проходить с 8:00 до 17:00.

Стамбул, величественный мегаполис, крупнейший город в Турции, один из мировых центров торговли, культуры и истории, который символически объединяет два континента — Европу и Азию, конечно же, привлекает особое внимание на местных выборах 31 марта.

В городе с наибольшим количеством избирателей в Турции на избирательные участки в воскресенье собираются прийти 11 млн 314 тыс. 516 избирателей.

До победы оппозиции на последних муниципальных выборах 2019 года партия Справедливости и развития на протяжении 25 лет правила Стамбулом.

Именно в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начинал свою политическую карьеру в 1994 году.

AK Parti выдвинула кандидатуру 47-летнего экс-министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурата Курума против действующего мэра Экрема Имамоглу. Ожидается, что главная борьба на местных выборах 2024 развернется именно в Стамбуле.

Курум занимал пост министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата в первом кабинете министров после перехода Турции к президентской системе с 2018 по 2023 год.

Действующий мэр этого 16-миллионного мегаполиса Экрем Имамоглу, представляющий главную оппозиционную Народно-республиканскую партию (тур. — CHP), выдвигается на повторный срок. С 2014 по 2019 год он выполнял обязанности главы стамбульского района Бейликдюзю. В 2019 году он был избран мэром Стамбула.

Турки также проголосуют в других 80 провинциях страны, отдав в общей сложности четыре голоса:

· один за мэра своей провинции;

· один за мэра своего района;

· один за члена муниципального совета;

· еще один за местного администратора своего микрорайона, также известного как «мухтар».

Другими городами, где ожидается упорная борьба, являются Анкара, Анталья, Бурса и Адана.